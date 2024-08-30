Мишустин поручил обеспечить промпредприятия кадрами

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить предложения по обеспечению растущей потребности российских промпредприятий в кадрах, сообщается на сайте правительства.

Как заявил Мишустин на стратсессии, посвященной нацпроекту "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", достижение его показателей невозможно без квалифицированных специалистов. В течение шести лет промпредприятиям потребуются 150 тысяч человек.

"Минобрнауки, Минпросвещения и Минпромторгу нужно подготовить предложения по увеличению контрольных цифр приема на инженерные специальности в вузах и колледжах. Этим же ведомствам при доработке нацпроекта необходимо включить в него мероприятия по налаживанию обратной связи со студентами", – говорится в сообщении.

Кроме того, этим министерствам необходимо включить в нацпроект мероприятия по налаживанию обратной связи со студентами.

Ранее Мишустин на стратсессии по нацпроекту "Кадры" объявил, что в России создадут кадровые центры для взаимодействия между работодателями, образовательными учреждениями и службами занятости, пишет Смотрим.