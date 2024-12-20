Миронов предложил обязать магазины ставить полки для фудшеринга

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Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил письмо на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова с предложением закрепить в законодательстве обязанность владельцев магазинов организовывать социальные полки для бесплатной передачи продуктов нуждающимся - фудшеринга. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Одним из предложений фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной думе является закрепление в действующем законодательстве обязанности хозяйствующих субъектов организовывать социальные полки, на которых будут располагаться соответствующие товары для их бесплатной передачи пенсионерам, а также иным социально незащищенным категориям граждан на основании подтверждающих статус документов <…>. Прошу вас, уважаемый Антон Андреевич, рассмотреть вышеуказанные предложения", - говорится в документе.

По мнению Миронова, необходимо в первую очередь определить, какие продукты могут передаваться в рамках фудшеринга, установить критерии их качества. Также нужно установить упрощенную систему налогообложения для предпринимателей, которые примут участие в фудшеринге, установить контроль за их работой. Кроме того, необходимо развить инфраструктуру и коммуникации для быстрого и эффективного распределения продуктов, считает председатель партии. Он отметил, что передаваемые продукты не должны иметь истекший срок годности.

Как рассказал ТАСС Миронов, в последние годы для России актуальна проблема нерационального использования продовольствия с истекающим сроком годности. "Наибольший объем так называемых пищевых отходов приходится на товары первой необходимости - хлеб, молочные продукты, овощи", - отметил он. При этом продукты на свалку отправляют не только торговые сети, но и небольшие продовольственные магазины, добавил Миронов.

По его словам, проблема утилизации нераспроданных продуктов традиционно обостряется во время новогодних праздников. "Магазины завозят товаров с большими излишками, распродать не успевают и к концу праздников просто отправляют их на свалку", - сказал Миронов. Предложенные меры позволят сократить количество отходов и сделать продукты доступными для нуждающихся граждан, резюмировал председатель партии.