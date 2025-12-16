Минцифры: услуга регистрации кассы онлайн ориентирована на начинающих бизнесменов

Услуга регистрации кассы и товарного знака в рамках жизненной ситуации "Начните бизнес онлайн" на портале "Госуслуги" ориентирована на людей, у которых только зародилась мысль открыть свой бизнес. Об этом телеканалу "Россия 24" сообщила руководитель направлений Минцифры России Елена Шаркова, пишет Смотрим.

Она рассказала, что основная идея сервиса заключается в том, чтобы люди, решившие заняться предпринимательством, получали подробный план действий.

"Мы не ориентировались на тех будущих и уже состоявшихся юридических лиц и предпринимателей, которые четко шли и знали, что хотели сделать. Цель была охватить вообще всех людей, у которых только зародилась мысль [начать собственное дело], чтобы помочь им довести ее до открытия, до финальной точки. И в том числе дать пошаговое понимание даже тем, кто изначально, может быть, вообще никогда не думал о том, чтобы открыть свой бизнес, о том, насколько это сейчас стало легко", – сказала Шаркова.

Регистрация кассы и товарного знака в рамках жизненной ситуации "Начните бизнес онлайн" доступна на портале "Госуслуги" с ноября 2025 года.