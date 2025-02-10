Министр транспорта заявил о возможности появления аэротакси в стране

Роман Старовойт отметил, что Министерство транспорта будет работать над тем, чтобы граждане могли пользоваться аэротакси на улицах и в качестве воздушного транспорта, когда появится возможность купить такую технику, пишет Смотрим.

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев в программе "Сигналы точного времени":

"Совершенно точно, что ставка на все импортное в этом случае неприменима. В России ведут разработки сразу несколько инженерных коллективов. Прототипы летающие уже созданы, но, правда, до массовой эксплуатации, наверное, еще им придется многое доработать, пройти довольно внушительный путь, в том числе связанный с сертификацией воздушных судов. Требования, которые должны будут предъявлять авиационные власти к аэротакси, очевидно, не будут столь же простыми, как к автомобилям. Это все-таки авиация со всем набором специфических особенностей и требований".