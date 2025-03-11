Космонавт Кононенко награжден орденом "За заслуги перед Отечеством І степени"

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Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством І степени" космонавта-рекордсмена Олега Кононенко. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Космонавт был удостоен награды за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, а также мужество при осуществлении длительного космического полета на МКС.

Тем же указом за мужество и героизм, проявленные во время космического полета на МКС, звание Героя Российской Федерации присвоили космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу.

Олег Кононенко завершил свой пятый полет в космос 23 сентября 2024 года. К моменту приземления он вместе с Николаем Чубом провел на орбите 374 суток, что стало самой длительной экспедицией по программе МКС. Тогда Кононенко установил рекорд среди всех землян по времени нахождения в космосе – в сумме он провел там 1111 дней, пишет Смотрим.