"Коммерсантъ": операторов связи могут обязать возмещать ущерб от мошенников

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Банковское сообщество совместно с вместе с Национальным советом финансового рынка (НСФР) направили в Минцифры России предложение разделить с операторами связи ответственность за хищение средств телефонными мошенниками. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По мнению банкиров, операторам необходимо выявлять телефонные звонки и сообщения от мошенников и передавать информацию банкам. При этом если банк перевел деньги на подозрительный номер, который ему передал мобильный оператор, средства клиенту возвращает кредитная организация, а если оператор связи не сообщил о случаях мошенничества и не заблокировал номер, то возмещает ущерб уже он.

Операторы связи в свою очередь делить финансовую ответственность с банками не готовы, так как они, в отличие от банка, не могут контролировать денежные переводы граждан.

По данным газеты, в Минцифры получили письмо НСФР и в данный момент формируют свою позицию. В ведомстве добавили, что в рамках закона по борьбе с кибермошенничеством в России создадут специальную платформу для взаимодействия госорганов, операторов связи и банков. Она поможет эффективнее предотвращать телефонное и онлайн-мошенничество.