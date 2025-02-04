Количество продаж долгов в России выросло в полтора раза

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За последние полгода количество желающих продать право требования долга выросло на 50%, сообщили «Известиям» игроки рынка.

«Увеличение на 50% произошло после повышения стоимости судебных пошлин. По статистике, расклад между физическими и юридическими лицами, которые продают долги, — 50 на 50», — пояснил основатель маркетплейса «Долг.РФ» Иван Рыков.

С сентября 2024 года минимальная судебная пошлина достигла 4 тыс. рублей, до этого она составляла 400 рублей. Максимальная же сумма выросла в 15 раз, до 900 тыс. рублей.

«Помимо этого требуются расходы на юристов, сопровождение дела и возможные судебные издержки. Именно поэтому компании нередко предпочитают продать долг со значительным дисконтом, чем тратить годы на судебные разбирательства», — констатировал арбитражный управляющий, управляющий партнер юридической компании «Один к одному» Даниил Наймушин.

Всплеск интереса к услуге по продаже обязательств подтверждают и данные сервиса «Яндекс Вордстат», который анализирует поисковые запросы в интернете. Согласно им, с марта по сентябрь 2024 года средний показатель запроса фразы «продать долг» составлял 29–30 тыс. А после повышения судебных пошлин это количество выросло в октябре и ноябре до 35,3 тыс., в декабре достигло почти 38 тыс., а в январе 2025-го хотя и снизилось, но незначительно — до 36,5 тыс.