175

Из-за перегрева рынка труда темпы роста зарплат в России приблизились к пику, и ожидать их замедления стоит не раньше 2025 года. Такие сроки назвали опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Согласно данным Росстата, в мае 2024 года номинальные зарплаты увеличились на 17,8, а в апреле — на 17 процентов. В реальном выражении (после вычета инфляции) рост составил 8,8 и 8,5 процента соответственно. С января по март прирост оценивается в 19,5 и 11 процентов. Как отмечают в Минэкономразвития, к концу года рост номинальных зарплат составит 13,6 процента, после чего на протяжении 2025-2027 он будет снижаться до 6,6 процента.

По мнению главного экономиста ВТБ Родиона Латыпова, пока напряженность на рынке труда не снизится, скорость роста зарплат не замедлится. По итогам года рост зарплат в номинальном выражении превысит 17 процентов. С охлаждением рынка труда он может замедлиться до 10-12 процентов, пишет Лента.