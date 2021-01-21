Инженерные войска ВС РФ отмечают 320-ю годовщину со дня образования

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На сайте Минобороны появился раздел, посвященный военным инженерам.

Инженерная школа была создана в 1701 году по указу Петра Первого, отметил глава ведомства Сергей Шойгу в своем поздравлении военным. И с тех пор на протяжении всей истории инженерные войска "демонстрируют верность Отчизне, мужество и самоотверженность", подчеркнул министр, особо отметив героизм инженерных войск во время Великой Отечественной войны.

Начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий также поздравил своих подчиненных. Он напомнил о важнейшей работе военных инженеров по разминированию территорий в Сирии и обеспечению миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, передает Радио Маяк.