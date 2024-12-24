Иностранцев обяжут сдавать тест по русскому для поступления в вузы РФ

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Со следующего года иностранные студенты будут обязаны сдавать тест по русскому языку для поступления в российские вузы. Об этом 24 декабря сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пишут "Известия".

Уточняется, что данная мера начнет действовать с 1 апреля 2025 года. Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Чернышенко рассказал «РИА Новости», что в настоящее время в российских вузах обучаются 380 тыс. иностранных студентов. Он также добавил, что ранее президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить количество иностранных студентов в университетах страны не менее чем до 500 тыс.