Госдума в конце года проведет отдельные слушания по проблемам ИИ

Госдума проведет большие парламентские слушания по проблемам искусственного интеллекта (ИИ) в конце года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет Смотрим.

По его словам, люди начали внедрять ИИ даже в те сферы, где его применение недопустимо. В частности, инновационные технологии используются при вынесении судебных решений.

Кроме того, участились случаи применения искусственного интеллекта при создании фото, видео, текстов, которые зачастую невозможно отличить от настоящих. При этом сгенерированный контент иногда используют в противоправных целях и для введения в заблуждение людей.

"Встает вопрос о маркировке контента, созданного ИИ. Предлагаю его обсудить", – написал Володин в Telegram-канале.

Он отметил, что теме применения ИИ будут посвящены большие парламентские слушания в конце 2025 года.

Ранее портал Axios со ссылкой на отчет компании Graphite сообщил, что искусственный интеллект догнал человечество по числу статей в интернете. Так, в ноябре 2024 года количество сгенерированных статей превысило число публикаций, написанных человеком.

Уточняется, что активный рост числа статей, написанных ИИ, начался в 2023 году после запуска бота ChatGPT от американской компании OpenAI.