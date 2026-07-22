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Госдума продлила "гаражную амнистию"

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Госдума продлила "гаражную амнистию"

Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о продлении "гаражной амнистии" еще на пять лет. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Документ вносит изменения в Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса РФ" и сохраняет упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами.

Согласно принятому закону, срок действия "гаражной амнистии", который ранее истекал 1 сентября 2026 года, продлен до 1 сентября 2031 года. Это позволит гражданам и дальше оформлять в упрощенном порядке права собственности на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними.

По данным Росреестра, за время действия программы по всей России уже зарегистрировано более 746 тысяч гаражей и земельных участков. Соавтор поправок, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что, по оценкам, еще как минимум 500 тысяч таких объектов могут быть оформлены в рамках продленного срока.

"Гаражная амнистия" предусматривает упрощенную регистрацию капитальных гаражей и земельных участков под ними. Закон позволяет владельцам бесплатно оформить землю в собственность, если гараж был построен до 30 декабря 2004 года на муниципальной или государственной территории, пишет Газета.

В конце мая Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий продление "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года.

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