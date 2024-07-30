Госдума планирует запретить треш-стримы и продажу энергетиков детям

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Депутаты Госдумы рассмотрят сегодня законопроекты, запрещающие видеотрансляции, сопряженные с насилием и жестокостью (треш-стримы) и продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

В первом чтении документ о запрете треш-стримов был принят Госдумой в феврале 2024 года. Спикер палаты Вячеслав Володин напомнил, что для организаторов и участников таких трансляций предусматриваются штрафы до 1 миллиона рублей с изъятием оборудования, а онлайн-площадки, где размещаются такие материалы, должны будут выявлять и удалять противоправный контент.

Законопроект о запрете продажи энергетических напитков детям в первом чтении был принят депутатами 18 июня.

"Вред таких напитков доказан врачами – они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний", – указал Володин в своем Telegram-канале, отметив, что сегодня в Госдуме намерены принять окончательные решения по этим законопроектам, передает Смотрим.