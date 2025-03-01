Госдума 5 марта рассмотрит запрет иноагентам вести образовательную деятельность

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Госдума 5 марта планирует в первом чтении рассмотреть законопроект о полном запрете иноагентам осуществлять образовательную и просветительскую деятельность, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он добавил, что Госдума не может позволить, чтобы находящиеся под иностранным влиянием лица продвигали прозападные ценности и идеологию, направленную на разрушение России.

"На следующей неделе, 5 марта, мы планируем рассмотреть в первом чтении законопроект о полном запрете иностранным агентам осуществлять просветительскую или образовательную деятельность", – слова Володина опубликованы на сайте Госдумы.

Председатель ГД также уточнил, что многие иноагенты в открытую заявляют о своей поддержке Вооруженных сил Украины и направляют им заработанные в России деньги. Вступающий сегодня в силу закон о спецсчетах для иноагентов лишит их такой возможности, поскольку доступ к рублевым доходам они получат только когда с них будет снят статус иноагента, пишет Смотрим.