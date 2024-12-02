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Глава департамента Минпромторга считает курьеров проблемой для экономики РФ

2 декабря 2024 18:58
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Глава департамента Минпромторга считает курьеров проблемой для экономики РФ

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов обвинил сервисы доставки в оттягивании трудовых ресурсов из перспективных секторов и отраслей экономики.

По его словам, данное обстоятельство не только ухудшает положение рентабельных сегментов, но и негативно сказывается стране в целом.

"Сейчас идеальные условия для роста экономики, но не хватает трудовых ресурсов. И сервисы доставки оттягивают огромное количество сил", — главу департамента процитировали РБК.

Кузнецов добавил, что сейчас в России в доставке работают не менее полутора миллионов здоровых и физически сильных людей. Также трудоустроены в сфере около полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников.

"Популярность сервисов доставки создает для экономики России серьезные проблемы. Курьеры уже отучили значительную часть потребителей от банального посещения магазинов. При этом сами сервисы убыточны и их работа поддерживается за счет иных ресурсов", — утверждает Кузнецов.

Он задался вопросом, может ли наша экономика себе это позволить.

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