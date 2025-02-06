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Гендиректор «Роскосмоса» Борисов отправлен в отставку

6 февраля 2025 11:56
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Гендиректор «Роскосмоса» Борисов отправлен в отставку

Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос», сообщается в Telegram-канале Кремля. На его место был назначен Дмитрий Баканов, который с 2019 г. работает в Минтрансе (в последнее время – заместитель министра), пишут «Ведомости».

Борисов прослужил 20 лет в Вооруженных силах, оттуда ушел в бизнес, а затем на госслужбу. С 2012 по 2018 гг. был заместителем министра обороны Сергея Шойгу, куририровал вопросы переооружения и гособоронзаказа. В 2018 г. сменил в качестве вице-премьера по ВПК Дмитрия Рогозина, которой возглавил тогда  «Роскосмос». Летом 2022 г. Борисов сменил его в «Роскосмосе». Рогозин спустя более чем год получил новую работу, а затем стал сенатором от Запорожской области.

Возможная отставка Борисова обсуждалась, как говорили три источника «Ведомостей», еще с осени 2024 г. Тогда же шел возможный подбор кандидатов ему на смену. Источник, близкий к военному ведомству и собеседник, близкий к администрации президента, рассказывали, что перемены должны придать импульс коммерциализации в работе «Роскосмоса». Ряд решений, в том числе поправки в отраслевой закон, устанавливающие плату для госведомств за данные дистанционного зондирования Земли «Роскосмоса», были приняты в последнее время при участии самого Борисова. Кроме того, у него якобы были непростые отношения с предприятиями космической отрасли, говорит источник.

За время работы в нынешней должности у Борисова было шесть личных встреч с президентом, информация о которых есть на сайте Кремля. Последняя была 15 ноября 2024 г. На ней глава государства и гендиректор госкорпорации обсуждали проект о развитии космической деятельности, а также партнерство «Роскосмоса» и «Артека». Эту встречу второй близкий к АП источник «Ведомостей» называл «прощальной» в нынешней должности Борисова, «подготовкой к уходу». Еще один близкий к АП собеседник говорил об аудите внутренних процессов. 

«Отрасль критически нуждается в масштабных изменениях, которые невозможны без, с одной стороны, дополнительного, более заинтересованного участия со стороны государства, а с другой стороны, нахождением баланса между частной инициативой и государственными интересами, которые, кстати говоря, зачастую совпадают и должны срабатывать в поддержку друг другу», – заявил «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

О том, какую должность займет (если займет) Борисов, Кремль и правительство пока не сообщили.

 

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