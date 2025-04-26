ФАС России проводит доппроверки производителей сырого молока

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ФАС России проводит дополнительные проверки производителей сырого молока, заявил глава ведомства Максим Шаскольский в ходе встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным.

«В отношении отдельных производителей сырого молока проводится дополнительная проверка, в том числе антикартельная», — уточнил Шаскольский.

По его словам, ФАС проверяет рентабельность на рынке молочной продукции. Было установлено, что повышение цен производителей на сырое молоко и сливочное масло «сопровождалось высоким ростом рентабельности», пишет РТ.

Глава ФАС также отметил, что ситуация с ценами на куриные яйца в России стабильная.