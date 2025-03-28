Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России

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Евросоюз начал формировать 17-й пакет антироссийских санкций, пишет EUObserver.

Сообщается, что союз может столкнуться с трудностями при его согласовании из-за позиции Будапешта. В настоящее время работа по подготовке документа в Брюсселе уже началась, но находится на начальной стадии.

"Евросоюз готовит новый список ограничений в отношении Москвы", – пишет EUObserver.

Конкретные идеи, по данным бельгийского независимого интернет-издания, могут быть озвучены летом. Вместе с тем некоторые собеседники газеты отмечают, что подобная работа выглядит слишком спекулятивной на фоне переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва считает введенные против нее ограничения незаконными. В Кремле подчеркивают, что все они должны быть отменены. Против России были введены более 28,5 тысячи санкций – больше, чем против всех стран в мире вместе взятых.

Из-за санкций Евросоюза российские компании вынуждены перенаправить на другие рынки не менее 80% объемов сжиженных углеводородных газов (смесь пропана и бутана), которые ранее поставлялись на рынке европейских стран в 2024 году. Россия снизила поставки сжиженного газа в Европу на четверть за минувший год, пишет Смотрим.