Еще две популярные российские авиакомпании запустили продажу субсидированных билетов

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Еще две популярные российские авиакомпании, S7 Airlines и «Уральские авиалинии», запустили продажу субсидированных билетов на 2025 год. Об этом сообщается на официальных сайтах перевозчиков.

Так, в частности, в «Уральских авиалиниях» заявили, что воспользоваться льготными тарифами смогут жители Дальнего Востока, Калининградской области, а также пассажиры, направляющиеся во Всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке.

«Продажи открыты с 17 декабря 2024 года по 31 декабря 2025 года на вылеты с 1 января по 31 декабря 2025, — добавили в пресс-службе перевозчика. — Детям с 2 до 11 лет (включительно) предоставлялся скидка 25 процентов».

Тем временем в S7 Airlines отметили, что их льготные тарифы действуют для путешественников с детьми до 18 лет, молодежи до 23 лет, женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет, людей с ограниченными возможностями и многодетных семей.

Ранее «Аэрофлот» открыл продажу субсидированных билетов на следующий год. Уточняется, что география таких перелетов впервые расширена до 23 направлений, пишет Лента.