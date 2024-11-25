Экс-глава департамента Минобороны РФ приговорен к 17 годам за хищение леса

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Суд приговорил к 17 годам колонии бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрия Куракина по делу о хищении леса. Ему также назначен штраф в размере 369 млн рублей.

По версии следствия, работая в ведомстве, он организовал вырубку здорового леса под видом санитарной, лес затем поставляли в Китай, а участки со срубленными деревьями продали бизнесменам под мусорные полигоны. Ущерб от действий преступной группы составил 3 млрд руб.

В деле также фигурируют бывший заместитель Куракина и глава "Оборонспецресурса". Для них 8 октября прокурор затребовал 14 лет лишения свободы и штраф.

Дмитрий Куракин с ноября 2012 года по май 2017 года работал директором департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ. С 2018 по 2020 занимал должность зампредседателя правительства Мособласти. Освобожден от занимаемой должности в связи с уголовным преследованием, пишет Смотрим.