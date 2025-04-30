Две иностранные авиакомпании возобновят полеты в Россию

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В мае сразу две иностранных авиакомпании возобновят полеты в Россию после длительного перерыва. Это израильская El Al и Vietnam Airlines. Об этом сообщили журналисты.

«Израильская авиакомпания El Al c 1 мая будет летать из московского аэропорта „Домодедово“ в Тель-Авив. Напомним, El Al приостановила полеты в Россию в конце декабря», — пишет «Комсомольская правда». Чуть позже, 8 мая, свои рейсы в РФ запустит Vietnam Airlines из «Шереметьево» в Ханой.

El Al будет выполнять до семи рейсов в неделю между Москвой и Тель-Авивом, используя самолеты Boeing 737-900 на 175 мест, а Vietnam Airlines — дважды в неделю по маршруту Москва — Ханой на Boeing 787-900 Dreamliner. Российские перевозчики также сохраняют прямые рейсы в Израиль и Вьетнам: Red Wings и «Азимут» летают в Тель-Авив из Москвы и Сочи, а «Аэрофлот», Azur Air, Ikar и «ИрАэро» — во Вьетнам.

Билеты на новые рейсы будут стоить от 72 тысяч рублей (от 80 тысяч с багажом) в Израиль и от 97 тысяч рублей во Вьетнам (туда-обратно). Для въезда в Израиль россиянам нужно заранее получить электронное разрешение ETA-IL, а во Вьетнам — виза не требуется, в случае пребывания в стране до 45 дней, пишет Ура.ру.