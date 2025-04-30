Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Самарской области отобрал малыша у бывшей сожительницы
Житель Самарской области отобрал малыша у бывшей сожительницы
МРОТ могут повысить до 34 тыс. руб. в месяц
МРОТ могут повысить до 34 тыс. руб. в месяц
В самарском театре драмы состоится премьера спектакля к юбилею Победы
В самарском театре драмы состоится премьера спектакля к юбилею Победы
Юлия Ашуркова: «Октябрьский можно считать самым молодежным районом Самары»
Юлия Ашуркова: «Октябрьский можно считать самым молодежным районом Самары»
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
Две иностранные авиакомпании возобновят полеты в Россию
Две иностранные авиакомпании возобновят полеты в Россию
Самарцы не смогли забронировать путевки в летние лагеря
Самарцы не смогли забронировать путевки в летние лагеря
представители молодого поколения чаще остальных мечтают о покупке загородного дома
Представители молодого поколения чаще остальных мечтают о покупке загородного дома
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
-0.99
EUR 93.17
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
В Самаре пройдет мастер-класс «Сказочные миры»
Весь список
  • Персональные данные

Две иностранные авиакомпании возобновят полеты в Россию

30 апреля 2025 11:36
100
Две иностранные авиакомпании возобновят полеты в Россию

В мае сразу две иностранных авиакомпании возобновят полеты в Россию после длительного перерыва. Это израильская El Al и Vietnam Airlines. Об этом сообщили журналисты.

«Израильская авиакомпания El Al c 1 мая будет летать из московского аэропорта „Домодедово“ в Тель-Авив. Напомним, El Al приостановила полеты в Россию в конце декабря», — пишет «Комсомольская правда». Чуть позже, 8 мая, свои рейсы в РФ запустит Vietnam Airlines из «Шереметьево» в Ханой.

El Al будет выполнять до семи рейсов в неделю между Москвой и Тель-Авивом, используя самолеты Boeing 737-900 на 175 мест, а Vietnam Airlines — дважды в неделю по маршруту Москва — Ханой на Boeing 787-900 Dreamliner. Российские перевозчики также сохраняют прямые рейсы в Израиль и Вьетнам: Red Wings и «Азимут» летают в Тель-Авив из Москвы и Сочи, а «Аэрофлот», Azur Air, Ikar и «ИрАэро» — во Вьетнам.

Билеты на новые рейсы будут стоить от 72 тысяч рублей (от 80 тысяч с багажом) в Израиль и от 97 тысяч рублей во Вьетнам (туда-обратно). Для въезда в Израиль россиянам нужно заранее получить электронное разрешение ETA-IL, а во Вьетнам — виза не требуется, в случае пребывания в стране до 45 дней, пишет Ура.ру. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
30 апреля 2025  11:40
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
66
«Самарская студенческая весна — 2025»: грандиозный финал самого творческого фестиваля региона
30 апреля 2025  10:31
«Самарская студенческая весна — 2025»: грандиозный финал самого творческого фестиваля региона
139
В Самаре начали внеплановые проверки перевозчиков по соблюдению графика движения
30 апреля 2025  10:23
В Самаре начали внеплановые проверки перевозчиков по соблюдению графика движения
116
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
29 апреля 2025  11:35
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
341
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
29 апреля 2025  09:18
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
303
Весь список