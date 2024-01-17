Я нашел ошибку
Главные новости:
Первый контрольный матч на сборе «Крылья» проведут 24 января
Первый контрольный матч на сборе «Крылья» проведут 24 января
Пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь
Пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь
Из-за непогоды самолеты вместо Казани садились в Самаре
Из-за непогоды самолеты вместо Казани садились в Самаре
В Самарской области сегодня были пробки в 10 баллов
В Самарской области сегодня были пробки в 10 баллов
В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ
В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ
В России захотели разрешить брать больше одной льготной ипотеки
В России захотели разрешить брать больше одной льготной ипотеки
В России стартует просветительская программа для представителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов»
В России стартует просветительская программа для представителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов»
Японские стоматологические материалы без разрешительных документов пытались вывезти в Узбекистан
Японские стоматологические материалы без разрешительных документов пытались вывезти в Узбекистан
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.65
-0.03
EUR 95.6
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
Самарская область стала одним из лидеров по числу участников всероссийского экодиктанта
Весь список
  • Персональные данные

Для обмана россиян мошенники имитируют голоса их родных и знакомых

17 января 2024 10:52
111
Для обмана россиян мошенники имитируют голоса их родных и знакомых

Телефонные мошенники стали использовать новую схему для обмана россиян. Они звонят потенциальной жертве от имени родных или знакомых, имитируя их голоса.

О схеме мошенничества рассказали в пресс-службе Центробанка РФ. Как отмечается, злоумышленники выходят на контакт с человеком от имени родных, знакомых, коллег, имитируя их голоса с помощью специального программного обеспечения. Таким образом они вынуждают человека сообщить необходимые данные или совершить денежный перевод.

Чтобы получить информацию для таких звонков, аферисты пользуются социальными сетями и различными открытыми интернет-ресурсами.

ЦБ РФ рекомендует гражданам осторожно подходить к размещению в открытом доступе личной и финансовой информации, сообщает РИА Новости. Так, на сомнительных сайтах не рекомендуется публиковать персональные данные или сведения из документов.

В случае возникновения сомнений лучше позвонить человеку, от имени которого совершается звонок, и уточнить всю информацию у него лично.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жительница Самарской области доверилась мошенникам и лишилась более 1 млн рублей
17 января 2024, 11:37
Жительница Самарской области доверилась мошенникам и лишилась более 1 млн рублей
Она зарегистрировалась на указанной неизвестным платформе, заполнила данные банковской карты для регистрации онлайн-кошелька. Криминал
81
79-летний житель Чапаевска отдал мошеннику 700 тысяч рублей
16 января 2024, 11:54
79-летний житель Чапаевска отдал мошеннику 700 тысяч рублей
Тот сообщил, что якобы службой безопасности финансово-кредитной организации зафиксирована попытка хищения денежных средств. Криминал
378
Мошенник под предлогом выгодных ставок украл у строителя в Приволжском районе 1,3 млн рублей
15 января 2024, 12:13
Мошенник под предлогом выгодных ставок украл у строителя в Приволжском районе 1,3 млн рублей
Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию. Криминал
436
В центре внимания
На ряде автодорог Самарской области опять ограничили движение из-за метели
17 января 2024  10:23
На ряде автодорог Самарской области опять ограничили движение из-за метели
133
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
16 января 2024  13:40
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
546
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
16 января 2024  13:29
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
608
В России презентовали официальную символику Года семьи
16 января 2024  11:22
В России презентовали официальную символику Года семьи
391
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
16 января 2024  09:45
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
353
Весь список