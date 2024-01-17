Для обмана россиян мошенники имитируют голоса их родных и знакомых

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Телефонные мошенники стали использовать новую схему для обмана россиян. Они звонят потенциальной жертве от имени родных или знакомых, имитируя их голоса.

О схеме мошенничества рассказали в пресс-службе Центробанка РФ. Как отмечается, злоумышленники выходят на контакт с человеком от имени родных, знакомых, коллег, имитируя их голоса с помощью специального программного обеспечения. Таким образом они вынуждают человека сообщить необходимые данные или совершить денежный перевод.

Чтобы получить информацию для таких звонков, аферисты пользуются социальными сетями и различными открытыми интернет-ресурсами.

ЦБ РФ рекомендует гражданам осторожно подходить к размещению в открытом доступе личной и финансовой информации, сообщает РИА Новости. Так, на сомнительных сайтах не рекомендуется публиковать персональные данные или сведения из документов.

В случае возникновения сомнений лучше позвонить человеку, от имени которого совершается звонок, и уточнить всю информацию у него лично.