Я нашел ошибку
Главные новости:
Участок дорожного полотна на улице Водников в Самаре приведен в надлежащее состояние
Участок дорожного полотна на улице Водников в Самаре приведен в надлежащее состояние
Тольяттинец в гостях решил угнать машину нового знакомого
Тольяттинец в гостях решил угнать машину нового знакомого
участник «Школы героев» встретился с подростками в лагере «Волжский Артек»
Участник «Школы героев» встретился с подростками в лагере «Волжский Артек»
В Самаре прошли съемки Всероссийского проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ
В Самаре прошли съемки Всероссийского проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
Внимание жителей Самарской области обращают на очередной всплеск мошеннических телефонных звонков, сообщений якобы от имени налоговых органов
Внимание жителей Самарской области обращают на очередной всплеск мошеннических телефонных звонков, сообщений якобы от имени налоговых органов
В Тольятти ночью водитель врезался в световую опору
В Тольятти ночью водитель врезался в световую опору
Дилеры предложили повысить налог на авто старше 15 лет
Дилеры предложили повысить налог на авто старше 15 лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.17
-0.55
EUR 91.97
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию по банкам дореволюционной Самары
В областном центре пройдет пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Весь список
  • Персональные данные

Дилеры предложили повысить налог на авто старше 15 лет

9 июля 2025 12:16
121
Дилеры предложили повысить налог на авто старше 15 лет

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разрабатывает законопроект, которым предлагается ввести повышенный налог на транспортные средства по истечении 15 лет с момента их выпуска. Также дилеры намерены добиться введения обязательного техосмотра два раза в год для таких машин. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на президента РОАД Алексея Подщеколдина.

По его словам, обычно россияне пользуются автомобилями по 10–15 лет и более. По истечении срока эксплуатации государство должно поддерживать сдачу старых машин в утиль и избавляться от старых авто, выработавших свой ресурс. В законе планируется прописать, каким должно быть обслуживание автомобиля и срок его использования.

Подщеколдин рассказал, что документ еще разрабатывается, идут консультации с юристами. Завершение работы над законопроектом планируется до конца июля.

Накануне в РОАД отмечали, что доля легковых автомобилей старше 10 лет в российском парке достигла 72% (более 39,75 млн ед.). При нынешних темпах продаж новых автомобилей уже через пять лет 80% парка составят модели старше 10 лет, при этом половина машин будет старше 20 лет, спрогнозировали там. По данным ассоциации, средний возраст автомобиля в РФ сейчас составляет 16,5 года, пишут "Известия". 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
9 июля 2025  12:45
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
94
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
9 июля 2025  11:00
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
192
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
8 июля 2025  22:14
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
428
В Самарскую область возвращается жара: соблюдайте меры пожарной безопасности!
8 июля 2025  19:26
В Самарскую область возвращается жара: соблюдайте меры пожарной безопасности!
337
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
8 июля 2025  11:02
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
401
Весь список