Дилеры предложили повысить налог на авто старше 15 лет

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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разрабатывает законопроект, которым предлагается ввести повышенный налог на транспортные средства по истечении 15 лет с момента их выпуска. Также дилеры намерены добиться введения обязательного техосмотра два раза в год для таких машин. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на президента РОАД Алексея Подщеколдина.

По его словам, обычно россияне пользуются автомобилями по 10–15 лет и более. По истечении срока эксплуатации государство должно поддерживать сдачу старых машин в утиль и избавляться от старых авто, выработавших свой ресурс. В законе планируется прописать, каким должно быть обслуживание автомобиля и срок его использования.

Подщеколдин рассказал, что документ еще разрабатывается, идут консультации с юристами. Завершение работы над законопроектом планируется до конца июля.

Накануне в РОАД отмечали, что доля легковых автомобилей старше 10 лет в российском парке достигла 72% (более 39,75 млн ед.). При нынешних темпах продаж новых автомобилей уже через пять лет 80% парка составят модели старше 10 лет, при этом половина машин будет старше 20 лет, спрогнозировали там. По данным ассоциации, средний возраст автомобиля в РФ сейчас составляет 16,5 года, пишут "Известия".