Детский омбудсмен поздравила российских женщин с Днем матери

245

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова поздравила российских женщин с Днем матери, пожелав им крепкого здоровья и домашнего уюта. "Мама – это самая лучшая в мире работа. Дарить любовь и внимание, заботится о близких, поддерживать тепло семейного очага – у неё еще очень много других дел", – сказала детский омбудсмен.

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник приходится на 28 ноября. В Москве Дню матери посвящены выставки, лекции, мастер-классы. В этот день традиционно организуются дни открытых дверей в роддомах с тематическими лекциями и консультацией врачей. В связи с пандемией многие мероприятия пройдут онлайн, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay.com