Чиновников будут наказывать за хамство

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Парламентарии уверены, что высокие штрафы и возможность дисквалификации помогут обуздать нерадивых чиновников. 15 января вступили в силу поправки в Кодекс об административных нарушениях. Ранее закон был подписан президентом Владимиром Путиным.

Поправки предусматривают штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года за хамское отношение чиновников к людям. Повторное нарушение несет за собой штраф от 100 до 150 и дисквалификацию до двух лет.

В подготовке поправок приняли участие секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Андрей Турчак отмечал неоднократные случаи хамства чиновников, которые подрывают авторитет государства.

«Поправки помогут обуздать нерадивых чиновников и заставить их крепко подумать, прежде чем необдуманно использовать те или иные слова и совершать какие-либо поступки», – сказал Андрей Турчак.

Напомним, идею строже наказывать чиновников за хамское отношение к людям ранее высказал Президент Владимир Путин, пишет ФедералПресс.

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