Байконур будет готов к новому пуску к концу зимы

Сообщения о прекращении российской пилотируемой программы, которую «разгоняли» западные СМИ, не соответствуют действительности. Новый стартовый стол для ракет «Союз» на Байконуре будет готов в конце зимы 2026 года, заявил заместитель генерального директора «Роскосмоса» Дмитрий Баранов, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

По его словам, на космодром прибыли 18 грузовиков с элементами и оборудованием «для восстановления кабины обслуживания после пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а». Баранов также подчеркнул, что график восстановления стартового комплекса на Байконуре утвержден и строго контролируется.

Председатель общественного совета при «Роскосмосе» Игорь Бармин в свою очередь уточнил, что для восстановления стартового стола ракет «Союз» на площадке смонтируют новую кабину обслуживания и проведут автономные испытания, пишет Газета.

В конце ноября некоторые элементы стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты «Союз-2.1а». Специалисты обнаружили это, когда произвели осмотр места запуска. В «Роскосмосе» после инцидента заверили, что для восстановления стола есть все необходимые резервные элементы.