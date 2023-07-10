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Авиабезопасность в РФ теперь обеспечивает отечественное оборудование

10 июля 2023 11:26
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Авиабезопасность в РФ теперь обеспечивает отечественное оборудование

В России полностью модернизировали систему обеспечения безопасности полётов. 14 центров по всей стране получили новое отечественное оборудование – модули связи, навигации, наблюдения, автоматические комплексы. Причём, по словам специалистов наши системы не только не уступают зарубежным, но и по многим параметрам превосходят их. О безопасном небе над страной – Анна Воронина.

От Камчатки и до Калининграда – все полёты в российском небе теперь под надёжной защитой. Причём, без участия иностранной техники. Задачу модернизировать систему обеспечения безопасности полётов президент озвучил в 2008-ом году. Точку в этой работе поставила установка оборудования в центре единой системы организации воздушного движения в Ростове-на-Дону, пишет Смотрим.

"Мы принимали участие в модернизации всех 14 центров, которые обеспечивают безопасные полёты от Камчатки до Калининграда, мы поставляли туда системы связи, навигации, наблюдения, посадки, — рассказывает глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. — И я бы хотел особо отметить комплекс средств по автоматизации".

Причём по своим характеристикам отечественное оборудование не только не уступает иностранному, но и превосходит его. Как отметили в Госкорпорации по организации воздушного движения в России (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"), старые системы не выдерживали современной нагрузки, ведь число перелётов – гражданской и грузовой авиации – за последние годы увеличилось в разы.

"На сегодняшний момент то оборудование, которое предоставляет промышленность, исполняется и выпускается на самом высоком мировом уровне, обеспечивая безопасность полётов и в итоге – воздушного пространства Российской Федерации", — поясняет Дмитрий Бобылев, генеральный директор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

Кроме того, появились и требования нового времени – например, отслеживать перемещения беспилотников. Старые системы к такому готовы не были. К тому же, элементы иностранного производства могут поставить под угрозу безопасность полётов в России.

"Если сейчас представить, что мы бы имели американское или французское оборудование, любое, мы не были бы защищены от внешнего воздействия, – рассказывает генеральный директор АО Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков. – Сейчас для этих задач используются другие технологии, так называемые трояны в программном обеспечении, ответвления определённые. Мы сейчас вместе с "Ростехом" создаём совместное предприятие именно в части работы по информационной безопасности управления воздушным движением".

Российские комплексы практически уничтожили зависимость от зарубежных поставщиков как технического оборудования, так и программного обеспечения. Новая система также увеличит пропускную способность воздушного пространства. Вероятность полного отказа комплексов при этом сводится к нулю.

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