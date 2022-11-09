Adidas потерял €100 млн выручки после приостановки бизнеса в России

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Компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas лишилась €100 млн выручки в III квартале 2022 года по причине приостановки бизнеса в РФ, сообщает американская компания Nasdaq в среду, 9 ноября.

«Квартальная чистая прибыль от продолжающейся деятельности снизилась до €66 млн с €479 млн. На результаты последнего квартала негативно повлияли несколько единовременных расходов на общую сумму почти €300 млн, а также чрезвычайные налоговые последствия в III квартале», — говорится на сайте.

При этом отмечается, что выручка Adidas, которая не связана с курсами валют, в III квартале поднялась на 4%, пишут "Известия".