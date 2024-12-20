Зафиксирован глобальный сбой в работе платформы Steam

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Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует глобальный сбой в работе игрового сервиса Steam, жалобы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии, заявили РИА Новости в ведомстве.

Россияне стали сообщать о плохой работе Steam еще накануне. Так, согласно детектору для отслеживания сбоев Downdetector, жалобы от пользователей стали поступать после 21:30 мск, а пик пришелся на 22:15.

"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует глобальный сбой в работе платформы Steam. Сообщения о сбоях платформы поступают со всего мира, в том числе из США, Италии, Германии", — сообщили в Роскомнадзоре.

Ранее ведомство заявляло РИА Новости, что не планирует ограничительных мер в отношении платформы.