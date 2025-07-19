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Во Франции посетитель выставки откусил кусок банана с инсталляции

19 июля 2025 22:34
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Во Франции посетитель выставки откусил кусок банана с инсталляции

Посетитель центра современного искусства Помпиду-Мец на востоке Франции откусил кусок банана с работы «Комедиант» итальянского художника Маурицио Каттелана. Об этом 18 июля сообщила региональная газета Republicain Lorrain.

Уточняется, что инцидент произошел 12 июля.

«Посетитель выставки Un dimanche sans fin («Бесконечное воскресенье». — Ред.) в центре Помпиду-Мец напал на концептуальную работу художника Маурицио Каттелана, оцениваемую в несколько миллионов долларов», — говорится в статье.

Администрация выставочного центра указала, что банан является продуктом со сроком годности и регулярно заменяется. Целостность работы была восстановлена.

Отмечается, что посетитель был шокирован тем, что эта работа может оцениваться в $6,2 млн, пишут "Известия".

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