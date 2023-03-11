Власти Британии призвали спонсоров Олимпиады надавить на МОК для недопуска россиян

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Власти Британии обратились к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом надавить на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Об этом пишет газета Guardian.

В статье говорится, что министр культуры, СМИ и спорта Британии Люси Фрейзер попросила международных спонсоров Игр оказать давление на МОК, чтобы избежать возможного смягчения запрета для российских и белорусских атлетов. Письмо было направлено, в частности, британским представительствам Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.

Там отмечается, что Лондон выступает против приезда россиян и белорусов на соревнования, пока не появится ясность и конкретные детали "работоспособной модели нейтралитета".

"Как олимпийский партнер, я хотела бы услышать ваше мнение по этому вопросу и попросить вас присоединиться к нам, чтобы оказать давление на МОК, чтобы решить проблемы, поднятые в нашем заявлении", - говорится в письме.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что правительства стран не должны решать, кто может участвовать в международных соревнованиях, а кто нет. Позднее МОК рекомендовал коалиции стран, выступающей против участия РФ и Беларуси в Олимпиаде, не подписывать декларацию с требованием о недопуске спортсменов до Игр, пишет РГ.