Великобритания ослабила санкции против Крыма

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Великобритания ослабила ограничения в отношении Крыма, передают "Известия". Об этом сообщается в генеральной лицензии, опубликованной в среду, 6 января, на сайте правительства королевства.

В соответствии с документом британские торговые суда получили разрешение на передачу транзитных платежей за проход через Керченский пролив и плату за пользование крымскими портами. При этом капитаны британских судов перед внесением оплаты должны уведомить OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) — британский регулятор, контролирующий соблюдение санкционного режима.

«В соответствии с лицензией INT/2020/059 лица могут осуществлять оплату из незамороженных средств государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымские морские порты» за услуги, предоставляемые в портах Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта, а также за услуги, предоставляемые «Госгидрографией» [филиал ГУП «Крымские морские порты»] и портовыми терминалами «Крымских морских портов», — говорится в документе.

Лицензия вступила в силу 1 января 2021 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько