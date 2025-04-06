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В Турции заблокирован доступ к видеохостингу Rutube

6 апреля 2025 17:57
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В Турции заблокирован доступ к видеохостингу Rutube

Доступ к видеоплатформе Rutube в Турции был заблокирован по решению Управления информационных технологий и связи из-за того, что на данном ресурсе присутствует реклама нелегальных азартных игр.

При попытке зайти на сайт видеохостинга появляется уведомление: "Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением Управления информационных технологий и связи от 25.02.2025 за номером 490.05.01.2025.-125372". В этом убедился корреспондент ТАСС.

Аналогичное предупреждение содержится и на самом сайте в разделе проверки заблокированных ресурсов. Также там имеются выдержки из нескольких статей Уголовного кодекса Турции относительно борьбы с финансированием терроризма, организации азартных игр и тотализаторов.

"Незаконные ставки могут быть использованы в сфере финансирования терроризма. <...>. Незаконные ставки и азартные игры являются уголовными преступлениями", – сказано в уведомлении.

На данный момент решение о блокировке принято только регулятором, а не судом, что актуально для ряда других интернетплатформ, доступ к которым запрещен в Турции, пишет Смотрим. 

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