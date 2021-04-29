В Тель-Авиве лошадь привезли на шестой этаж элитного небоскреба

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Двое жителей элитного проекта TLV в тель-авивском квартале Аргазим были задержаны полицией на основании жалобы одного из соседей, после того, как оказались причастны к катанию лошади в лифе небоскреба.

Лошадь в лифте была зафиксирована камерой безопасности. Проверка, проведенная после начавшегося скандала, показала, что житель соседнего небоскреба, видимо катавшийся неподалеку на лошади, хотел навестить друга.

Однако, вместо того, чтобы оставить лошадь привязанной снизу, он поднялся с ней на шестой этаж.

В каком именно правонарушении подозревают задержанных, на текущий момент неизвестно. Однако домовой комитет проекта уже сообщил о намерении внести в устав кондоминиума запрет на катание лошадей в лифтах, сообщает newsru.co.il.

Фотографии лошади в лифте первым опубликовал в своем блоге в сети Twitter блоггер Евгений Зарубинский.