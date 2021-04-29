В Тель-Авиве лошадь привезли на шестой этаж элитного небоскреба

Я нашел ошибку
Главные новости:
По статье «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».
Новое уголовное дело возбуждено в отношении Алексея Навального
Виктор Акопьян поставил точку в дискуссии о возможности присоединения ПВГУС к какому-либо иному вузу.
Виктор Акопьян: Поволжский государственный университет сервиса сохранит свою независимость 
Мобильные комплексы будут работать также и в парках Самары.
График работы пунктов вакцинации в праздничные дни
«РКС-Самара» в мае начинает масштабную проверку частного сектора Октябрьского района на предмет незаконных подключений к водопроводу и канализации.
«РКС-Самара»: Ни одно незаконное подключение к водопроводу не останется без внимания
С начала 2021 года территориальными налоговыми органами Самарской области проведено около 60 проверок.
УФНС СО напоминает о необходимости соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники
Желание РФ быть в добрых отношениях не хотят воспринимать ни в США, ни в Европе.
Песков: Россия не будет терпеть отношение, демонстрируемое Чехией и Болгарией
На особом контроле работа объектов потребительского рынка в части соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.
В Самаре продолжается ежедневный мониторинг торговых объектов   
По окончании праздничных богослужений к пяти самарским храмам будут поданы дополнительные автобусы.
В Пасхальную ночь к  самарским храмам подадут дополнительные автобусы
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.94
-0.02
EUR 90.43
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Тель-Авиве лошадь привезли на шестой этаж элитного небоскреба

29 апреля 2021 13:41
124
В Тель-Авиве лошадь привезли на шестой этаж элитного небоскреба

Двое жителей элитного проекта TLV в тель-авивском квартале Аргазим были задержаны полицией на основании жалобы одного из соседей, после того, как оказались причастны к катанию лошади в лифе небоскреба.

Лошадь в лифте была зафиксирована камерой безопасности. Проверка, проведенная после начавшегося скандала, показала, что житель соседнего небоскреба, видимо катавшийся неподалеку на лошади, хотел навестить друга.

Однако, вместо того, чтобы оставить лошадь привязанной снизу, он поднялся с ней на шестой этаж.

В каком именно правонарушении подозревают задержанных, на текущий момент неизвестно. Однако домовой комитет проекта уже сообщил о намерении внести в устав кондоминиума запрет на катание лошадей в лифтах, сообщает newsru.co.il.

Фотографии лошади в лифте первым опубликовал в своем блоге в сети Twitter блоггер Евгений Зарубинский.

Теги: лошадь Тель-Авив

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
29 апреля 2021  13:58
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
Благоустройство
154
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
29 апреля 2021  13:48
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
Экономика
233
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
29 апреля 2021  13:18
С 30 апреля в Самарской области откроют для пассажиров сразу шесть пристаней на Волге
Транспорт
259
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
29 апреля 2021  13:00
В Самарской области за сутки на 29 апреля еще 176 человек заболели коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
183
В Самаре планировались массовые теракты
29 апреля 2021  12:53
В Самаре планировались массовые теракты
Криминал
165
Весь список