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В Шотландии снова заговорили о независимости

22 октября 2022 12:20
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В Шотландии снова заговорили о независимости

Правительственный кризис в Великобритании и борьба за власть внутри правящей Консервативной партии усиливают аргументы в пользу независимости Шотландии. Об этом написала первый министр автономии Никола Стерджен в материале для издания The Courier, опубликованном 21 октября.

«Трудно выразить словами масштаб полнейшей неразберихи, в которой сейчас находится партия тори, и, в свою очередь, масштабы того, насколько неблагополучной в результате стала Великобритания», — заявила она.

По словам политика, ничто за последние шесть лет, в том числе премьерства Терезы Мэй и Бориса Джонсона, не может сравниться со «взлетом и политической кончиной» Лиз Трасс. Она назвала планы консерваторов провести новое голосование внутри партии без учета мнения общественности «фарсом». Глава региона считает, что тори утратили способность управлять страной.

«Аргументы в пользу независимости усиливаются с каждым часом, так как люди по всей Шотландии с ужасом смотрят на хаос, разыгрывающийся на экранах наших телевизоров», — отметила она.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании 20 октября. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании, пишут "Известия".

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