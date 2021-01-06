В Норвегии умерли двое привитых от COVID-19 вакциной Pfizer

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В Норвегии умерли два человека, которым сделали прививку вакциной от коронавируса COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, передает РБК. Об этом сообщает Норвежское агентство лекарственных средств.



По его данным, обе жертвы проживали в одном из домов престарелых. «Во вторник, 5 января, мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации», — говорится в сообщении.



В ведомстве заявили, что специалисты должны проанализировать, является ли ввод препарата причиной смерти или же факт того, что смерть произошла вскоре после вакцинации, — совпадение.



Как отметили в агентстве, в настоящее время вакцину в Норвегии получают «наиболее слабые и уязвимые, у кого есть серьезные заболевания».



Вакцинация с использованием препарата, произведенного Pfizer совместно с BioNTech, стартовала в Норвегии 27 декабря прошлого года. Первыми в стране были привиты жители одного из домов престарелых в Осло. Как заявляют в агентстве, в норвежских домах престарелых умирают около 400 человек в неделю. «Норвежское агентство по лекарственным средствам и Национальный институт общественного здравоохранения внимательно следят за тем, изменится ли эта цифра после того, как жители домов престарелых получат вакцину», — говорится в сообщении.

Фото: pixabay

