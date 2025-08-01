В китайском городе трехлетний малыш упал с 18-го этажа и выжил

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Мальчик был под присмотром бабушки и дедушки в китайском городе Ханчжоу. Они увидели, что внук спит, и решили ненадолго отойти за продуктами, сообщает "Газета.Ru", со ссылкой на газету South China Morning Post.



Однако ребенок проснулся и тут же отправился исследовать дом. Он забрался в ванную, встал на унитаз, рядом с которым было окно без решеток, и выпал вниз. Малыш выжил, хоть и рухнул с огромной высоты.



Папа мальчика говорит, что его сына могла спасти открытая оконная рама на 17-м этаже: она скорректировала его полет, из-за чего малыш приземлился на дерево, которое смягчило падение.



«Если бы не оно, он упал бы на бетон», — отметил мужчина.



У мальчика — перелом руки, растяжение позвоночника и повреждение внутренних органов. Его папа в знак благодарности украсил дерево традиционным красным цветком — символом почета и праздника в китайской культуре.

Фото: freepik.com