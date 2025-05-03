В бельгийском городе Антверпен в комиссионке обнаружили работу Пикассо, стоящую 12,6 тысячи евро

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В бельгийском городе Антверпен сотрудники комиссионного магазина обнаружили среди пожертвованных вещей керамическое блюдо работы Пабло Пикассо, сообщает lenta.ru со ссылкой на сайт The Brussels Times.

Художник изготовил его 11 марта 1953 года. Существовало лишь 200 экземпляров этой работы, и остается неизвестным, сколько из них уцелели.

Кто оставил блюдо в магазине, выяснить не удалось. Его решили продать с аукциона. Стоимость лота достигла 12,6 тысячи евро (более миллиона рублей).

Покупатель намерен пожертвовать блюдо благотворительному фонду, помогающему детям с аутизмом.

Фото: Kringwinkel Antwerpen