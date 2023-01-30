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Умер легендарный канадский хоккеист Бобби Халл

30 января 2023 21:46
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За мощный бросок, скоростное катание и светлые волосы Халл получил прозвище "Золотая ракета".

Член Зала хоккейной славы в Торонто канадец Бобби Халл скончался в возрасте 84 лет. О смерти легендарного спортсмена заявила Ассоциация выпускников НХЛ, пишет Лайф.

Халл начал карьеру в Национальной хоккейной лиге в 1957 году. До 1972 года выступал за "Чикаго Блэкхокс", после чего перешёл в клуб "Виннипег Джетс" и стал первым хоккеистом в мире, который подписал с ним контракт на миллион долларов.

В Ассоциации выпускников НХЛ назвали Халла целеустремлённым игроком, который всегда дарил болельщикам незабываемые впечатления. Хоккеист является трёхкратным обладателем Art Ross Trophy, удостоен Приза Лестера Патрика. Кроме того, Халл дважды получил Hart Memorial Trophy и завоевал Кубок Стэнли. Был включён в список 100 величайших игроков НХЛ. За мощный бросок, скоростное катание и светлые волосы Халл получил прозвище "Золотая ракета".

 

Фото:  ru.freepik.com

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