учёные открыли новый цвет, недоступный человеческому зрению

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Группа исследователей из Калифорнийского университета в Беркли заявила о прорыве в изучении зрительного восприятия. Согласно отчёту, им удалось экспериментально вызвать у людей восприятие цвета, выходящего за пределы естественных возможностей глаза. Открытие уже стало предметом оживлённых дискуссий в научном сообществе.

Эксперимент основан на стимуляции M-колбочек — клеток сетчатки, отвечающих за восприятие средних длин волн. Учёные разработали метод лазерного воздействия, позволяющий активировать только этот тип колбочек, минуя L- и S-типы. Для этого они предварительно сканировали сетчатку добровольцев, чтобы точно определить расположение M-клеток, а затем направляли на них короткие лазерные импульсы, синхронизированные с микродвижениями глаз.

Пятеро участников сообщили о появлении в поле зрения насыщенного пятна, примерно вдвое превышающего размер полной луны. Хотя они описали его как «сине-зелёное», исследователи подчеркивают: сравнение с привычными оттенками некорректно. «Это не просто смесь цветов, — объясняет Остин Роорда, специалист по зрительной системе. — Мозг получил сигнал, который в природных условиях невозможен. Обычный свет всегда возбуждает несколько типов колбочек, а здесь активировались только M-клетки».

Феномен получил название «оло» (olo) — от двоичного кода 010, где единица обозначает активацию исключительно M-колбочек. Для визуализации учёные предложили бирюзовый квадрат, но отмечают: экранные технологии неспособны передать настоящий вид цвета. «“Оло” существует только в моменте лазерного воздействия, — говорит руководитель проекта Рен Нг. — Это не пиксель и не химический пигмент. Мы создали уникальный нейронный паттерн».

Критики, однако, сомневаются в новизне открытия. Джон Барбур из Лондонского университета Сити указывает, что «оло» может быть интерпретирован как предельно насыщенный зелёный, который мозг генерирует при аномальной стимуляции M-колбочек. «Такие эксперименты полезны для изучения работы зрения, но называть это “новым цветом” — преувеличение», — заявил он.

Несмотря на споры, технология Oz Vision (названная в честь Изумрудного города) уже открывает перспективы для науки. Точечная активация колбочек позволяет изучать нейронные механизмы цветовосприятия и патологии вроде дальтонизма. Но до массового применения, например в VR, пройдут десятилетия. Пока что это инструмент для фундаментальных исследований, пишет IXBT.com.