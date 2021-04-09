Титул герцога Эдинбургского перешел к принцу Чарльзу

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Титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося в пятницу супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филипа, автоматически перешел к его старшему сыну Чарльзу, но однажды достанется самому младшему сыну, передает РИА Новости.

"Данные титулы наследуются, и после кончины Его Королевского Высочества перешли к старшему сыну, Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому. В том случае, если принц Уэльский или другой носитель титула станет королем, титулы перейдут к короне (то есть, по сути, перестанут существовать – ред.)", - говорится в заявлении британской геральдической палаты.

Тем не менее, когда принц Чарльз станет королем, титул герцога Эдинбургского не исчезнет, а перейдет к его младшему брату принцу Эдварду. В 1999 году, когда Эдвард женился (королева пожаловала ему тогда титул графа Эссекского), его отец и старший брат договорились, что он станет однажды герцогом Эдинбургским, но произойдет это только после смерти и принца Филипа, и королевы.

У принца Филипа и королевы четверо детей: наследник престола принц Чарльз, принц Эндрю, принцесса Анна и принц Эдвард.

Фото: AP Photo / Darko Vojinovic / РИА Новости