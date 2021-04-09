Я нашел ошибку
Главные новости:
Люди оставляют букеты прямо у здания дипмиссии.
В Москве люди приносят цветы к Посольству Великобритании после смерти принца Филиппа
Титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося в пятницу принца Филипа, автоматически перешел к его старшему сыну Чарльзу.
Титул герцога Эдинбургского перешел к принцу Чарльзу
Матч состоится в Грозном.
"Крылья Советов" в полуфинале Кубка России сыграют с "Ахматом"
В библиотеке пройдет целая программа, посвящённая всему, что связано с космосом и первым космонавтом Юрием Гагариным.
«Самарская областная детская библиотека» приглашает на программу в честь Дня космонавтики
DMX был доставлен в больницу 2 апреля после того, как ему стало плохо в его доме в Нью-Йорке.
Американский рэпер и актер DMX умер в возрасте 50 лет
Звезды шоу — профессиональные танцоры международного уровня из Аргентины Хуан Мануэль Росалес и Лиза Росалес.
Самарская филармония приглашает на яркое и страстное шоу «Звезды аргентинского танго»
Коллеги назвали Фурманова "великим подвижником театра".
Умер народный артист России Рудольф Фурманов
Обсудили ведущие проекты, над которыми работает предприятие. Один из них — производство полярных кранов для атомных станций.
Дмитрий Азаров встретился с руководством и трудовым коллективом АО «Тяжмаш»
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
0.07
EUR 91.78
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарской модельной библиотеке школьникам рассказали о космических технологиях
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Титул герцога Эдинбургского перешел к принцу Чарльзу

9 апреля 2021 22:45
67
Титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося в пятницу принца Филипа, автоматически перешел к его старшему сыну Чарльзу.

Титул герцога Эдинбургского, как и другие титулы скончавшегося в пятницу супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филипа, автоматически перешел к его старшему сыну Чарльзу, но однажды достанется самому младшему сыну, передает РИА Новости.

"Данные титулы наследуются, и после кончины Его Королевского Высочества перешли к старшему сыну, Его Королевскому Высочеству принцу Уэльскому. В том случае, если принц Уэльский или другой носитель титула станет королем, титулы перейдут к короне (то есть, по сути, перестанут существовать – ред.)", - говорится в заявлении британской геральдической палаты.

Тем не менее, когда принц Чарльз станет королем, титул герцога Эдинбургского не исчезнет, а перейдет к его младшему брату принцу Эдварду. В 1999 году, когда Эдвард женился (королева пожаловала ему тогда титул графа Эссекского), его отец и старший брат договорились, что он станет однажды герцогом Эдинбургским, но произойдет это только после смерти и принца Филипа, и королевы.

У принца Филипа и королевы четверо детей: наследник престола принц Чарльз, принц Эндрю, принцесса Анна и принц Эдвард.

 

Фото:    AP Photo / Darko Vojinovic / РИА Новости

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Волнующие вопросы главе региона задали студенты на открытой встрече.
9 апреля 2021  19:31
Дмитрий Азаров будет добиваться увеличения бюджетных мест для студентов сызранского филиала СамГТУ
Образование
216
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
9 апреля 2021  13:10
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
Транспорт
324
Опубликовано расписание движения судов на маршруте Самара-Рождествено
9 апреля 2021  12:59
Опубликовано расписание движения судов на маршруте Самара-Рождествено
Транспорт
433
В Самарской области на 9 апреля выявлены еще 200 заболевших коронавирусом
9 апреля 2021  12:52
В Самарской области на 9 апреля выявлены еще 200 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
360
Еще 7200 доз вакцины ГамКовидВак поступили в Самарскую область
9 апреля 2021  11:05
Еще 7200 доз вакцины ГамКовидВак поступили в Самарскую область
Здравоохранение
298
Весь список