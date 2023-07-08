Средняя температура на Земле 7 июля обновила исторический максимум

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Средняя температура на Земле по итогам 7 июля обновила рекордные показатели за всю историю наблюдений, следует из данных Национальных центров экологического прогнозирования США. По их подсчетам, это третий рекорд за последнюю неделю.

Так, в понедельник, 3 июля, средняя температура воздуха на планете впервые превысила +17 градусов Цельсия. Во вторник, 4 июля, она составила уже +17,18 градуса, а в четверг, 7 июля, достигла +17,23, передает AP. В итоге эта неделя стала самой жаркой как минимум за последние 120 тысяч лет после ледникового периода, говорит Майкл Манн из университета Пенсильвании, пишет РГ.

Ученые связывают установление температурных рекордов с таким явлением, как Эль-Ниньо, когда колебания температуры поверхностного слоя воды экваториальной части Тихого океана оказывают прямое влияние на климат. Это явление в природе циклично, может длиться до года.

Ранее о вероятности формирования Эль-Ниньо во второй половине года сообщала Всемирная метеорологическая станция при ООН. Как правило, колебания температур в этот период приводят к увеличению осадков в Южной Америке, на юге США, на Африканском Роге и в Центральной Азии. В то же время в Австралии, Индонезии, Центральной Америке и северной части Южной Америки, наоборот, может произойти серьезная засуха.

Ранее сообщалось, что в Москве 7 июля также был обновлен рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха за сутки: она составила +21,8 градуса.