Шествие «Бессмертного полка» впервые за 6 лет прошло в центре Вашингтона

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«Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в центре Вашингтона. Акция впервые за шесть лет проходит в очном формате в столице США. Об этом сообщают СМИ.

«В Вашингтоне в первые с 2019 года в очном формате стартовала акция „Бессмертный полк“. Около 200 человек в 16:00 по-местному времени (23:00 мск) начали шествие от Белого дома по центральным улицам города. Они пройдут до мемориала Второй мировой войны, где возложат венки и цветы. В мероприятии участвуют представители посольства РФ в США, а также американцы, чьи родственники воевали во Второй мировой», — пишет издание «Ведомости».

В руках большинства участников шествия фотографии родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Мероприятие проходит без инцидентов.