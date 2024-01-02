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Самые маленькие кошки находятся под угрозой вырождения

2 января 2024 11:29
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Самые маленькие кошки находятся под угрозой вырождения

Черноногие кошки – самые маленькие африканские кошки – находятся под угрозой вырождения.

Об этом заявила международная группа экологов, в составе которой европейские и китайские ученые.

Проблема кроется в мутациях генофонда – частое близкородственное скрещивание приводит к распространению генетически обусловленного амилоидоза среди этих кошачьих – опасной болезни, уносящей жизни 70 процентов черноногих кошек, содержащихся в неволе, объясняют специалисты.

Сравнение проб клеток помогло ученым выявить набор из нескольких десятков генов, связанных с метаболизмом и слухом, чья структура особенно быстро менялась по мере эволюции этого вида африканских кошек, передает ТАСС.

Также исследователи обнаружили, что для этих ночных маленьких хищников характерен самый низкий уровень генетического разнообразия среди всех представителей рода Felis, к которому относятся и домашние кошки.

Черноногие кошки – одни из самых миниатюрных представителей семейства кошачьих. Масса их тела редко доходит до двух килограммов, а длина не превышает полуметра. Такую кошку еще называют "муравьиный тигр". Эти животные живут в пустынных регионах на юге Африки, пишет Смотрим.

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