Россия и Украина согласовали гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи

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Они открываются сегодня, сообщили в Минобороны. Там отметили, что с 10 часов утра российской стороной на Украине объявляется режим тишины.

Напомним, первые российско-украинские переговоры прошли 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Второй раунд состоялся 3 марта в Беловежской пуще. Москве и Киеву удалось договориться о гуманитарных коридорах для населения.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что российская сторона готова вести переговоры с украинской столько, сколько потребуется для достижения договоренностей. Он назвал достигнутые в Бресте договорённости существенным прогрессом. Ожидается, что третий раунд диалога пройдет в ближайшие дни, передает Радио Маяк.