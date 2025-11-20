Превышающий в 80 раз размер Земли протуберанец оторвался от Солнца

101

Превышающий в 80 раз размер Земли царь-протуберанец в ночь на 20 ноября оторвался от Солнца. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН..

«Формирование и выброс очень большого солнечного протуберанца, заметно превосходящего привычные размеры, зарегистрировано в ночь на сегодня, 20 ноября, на северном полюсе Солнца»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

Так, размер плазменного образования в момент отрыва от звезды превысил миллион км. При этом о процессах, которое способствовали данному явлению, нет информации из-за того, что их источник находился на обратной стороне Солнца, в невидимой для наблюдений зоне, пишут "Известия".