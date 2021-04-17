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Пользователей WhatsApp предупредили об отключении

17 апреля 2021 10:53
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Пользователей WhatsApp предупредили об отключении

Мессенджер WhatsApp начал уведомлять пользователей о потенциальной потере доступа к ряду функций. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее, как сообщал «Рамблер», WhatsApp добавил в пользовательское соглашение пункт о передаче личной информации компании Facebook, которой принадлежит. Пользователи должны будут принять его 15 мая 2021 года либо отказаться от пользования мессенджером.

Недавно в приложении WhatsApp стало появляться всплывающее сообщение об изменении правил пользования и политики конфиденциальности. В нем сказано, что в случае отказа от их принятия учетная запись будет сохранена, пользователь по-прежнему сможет принимать звонки и уведомления, но не сможет читать и отправлять сообщения.
В декабре в десктопной и веб-версиях WhatsApp стали доступны голосовые и видеозвонки. В октябре в WhatsApp появилась возможность отключить уведомления навсегда — она заменила параметр «Отключить уведомления на год».


28 января Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1,6 тысячи россиян старше 18 лет о предпочитаемых способах общения. 85% респондентов сообщили, что на протяжении последних двух-трех месяцев общались с близкими и знакомыми по мобильному телефону, почти половина — в онлайне (мессенджеры, социальные сети и так далее), 47% — при личной встрече. 73% респондентов сообщили, что общались в WhatsАpp, 38% — во «ВКонтакте», 26% — в Viber, 18% — в Telegram, сообщает "Рамблер"

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