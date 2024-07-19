По всему миру произошел глобальный сбой в работе связи, банков и авиакомпаний

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В США, Германии, Австралии и других странах сообщают о глобальном техническом сбое, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По всему миру наблюдается сбой устройств, работающих на операционной системе Windows.

По информации австралийского телеканала ABC, причина связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. На этой неделе компания выпустила обновление, которое привело к сбоям в работе ноутбуков Microsoft — многие устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране, пишет РИА Новости.

Отметим, что из-за ошибки также перестали нормально работать многие операторы поездов и даже аэропорты.