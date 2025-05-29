На Земле началась сильная магнитная буря

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Сильная магнитная буря началась на Земле, её пик пришёлся на утро 29 мая по московскому времени, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

"На Земле с утра зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3. Пик колебаний магнитного поля пришелся на интервал времени между 3 и 6 часами по Москве", - сказал Богачёв.

По его словам, буря наблюдалась на фоне заметного повышения геомагнитной активности, о начале которого ученые сообщали вчера в связи с образованием в атмосфере Солнца новых крупных корональных дыр.

По его словам, Земля будет находиться в области космического пространства с повышенной скоростью солнечного ветра до конца текущей недели.

"Весь этот период риски бурь и геомагнитных возмущений будут повышены. По состоянию на 7-8 утра обстановка стабилизировалась до уровня слабых возмущений, но в течение дня возможны повторные всплески", - добавил Богачёв.