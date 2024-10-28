111

Слабая магнитная буря началась на Земле в понедельник, ее завершение ожидается утром во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Как и ожидалось, на Земле началась магнитная буря. В 8 часов 59 минут по московскому времени индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц, что соответствует слабой магнитной буре класса G1", - написал Леус в Telegram-канале.

Синоптик отметил, что по прогнозам, магнитная буря в диапазоне от слабой до средней продлится в течение понедельника и завершится утром во вторник, пишет РИА Новости.